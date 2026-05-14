Συναγερμός για την εξαφάνιση 46χρονης από τη Βικτώρια - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην εξαφάνιση της 46χρονης Ελένης Σμυλιανή από την περιοχή της Βικτώριας στην Αττική αναφέρεται ανακοίνωση από Το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 46χρονη εξαφανίστηκε στις 9 Μαΐου 2026, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, 46 ΕΤΩΝhttps://t.co/bmBbwzSCML pic.twitter.com/9XTc3QWMIS — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 14, 2026

Η Ελένη Σμυλιανή έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παράλληλα, φέρει τατουάζ στο εσωτερικό του αριστερού μπράτσου και στον αριστερό καρπό, ενώ έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικό με την εξαφάνιση της 46χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με την «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.