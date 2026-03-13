Συναγερμός για το Ινστιτούτο Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά - Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας

Σκιά αβεβαιότητας φαίνεται να πέφτει πάνω από έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς θεσμούς για τη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του.

Με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος ζητά άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η απώλεια ενός τέτοιου θεσμού θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για την επιστημονική έρευνα αλλά και για την πολιτιστική ταυτότητα της Λακωνίας.

Το ζήτημα που έχει προκύψει σχετίζεται κυρίως με τη δυσκολία συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τον θάνατο του καθηγητή Νικόλαος Ζαχαριάς, γεγονός που δημιουργεί διοικητικό κενό και θέτει σε αβεβαιότητα τη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος.

Credits: Αργύρης Μακρής/Intime

Ο Μητροπολίτης τονίζει ότι οργανωτικές δυσκολίες τέτοιας φύσης δεν πρέπει να οδηγήσουν στην κατάργηση ενός καταξιωμένου επιστημονικού φορέα, ο οποίος έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και την πνευματική ζωή της Λακωνίας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο οποίο υπάγεται το Ινστιτούτο, φιλοξενεί τη δραστηριότητά του στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο του Μυστρά – έναν χώρο που ανακαινίστηκε πλήρως ώστε να μπορεί να υποδέχεται επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα και μεταπτυχιακές σπουδές.

Στην επιστολή υπενθυμίζεται επίσης η διαχρονική στήριξη της Εκκλησίας προς το πανεπιστήμιο, η οποία από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συνέβαλε ουσιαστικά στην κάλυψη στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών.

Η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των τοπικών φορέων και της κοινωνίας της Λακωνίας, που ζητούν την άμεση εξεύρεση λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Ο Μυστράς και η βαριά πολιτιστική του κληρονομιά

Η σημασία του Ινστιτούτου συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική αξία του ίδιου του Μυστρά. Η βυζαντινή καστροπολιτεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ύστερης βυζαντινής περιόδου και υπήρξε η έδρα του Δεσποτάτο του Μοριά, ενός από τα τελευταία ισχυρά διοικητικά κέντρα της Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Credits: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Στην ιστορική αυτή πόλη στέφθηκε αυτοκράτορας ο τελευταίος ηγεμόνας της αυτοκρατορίας, Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, λίγο πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Σήμερα ο Μυστράς αποτελεί μια ζωντανή αρχαιολογική περιοχή με ναούς που διατηρούν τοιχογραφίες εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας, μοναδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και μνημεία που μαρτυρούν τη μεγάλη ακμή του βυζαντινού πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο.

Credits: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Ένας θεσμός με επιστημονικό και τοπικό αποτύπωμα

Για σχεδόν 20 χρόνια, το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού έχει λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, προσελκύοντας επιστήμονες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πιθανή απώλειά του, όπως επισημαίνουν φορείς της περιοχής, δεν θα αποτελούσε μόνο πλήγμα για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για την πολιτιστική και πνευματική ζωή της Λακωνίας.

Γι’ αυτό και το αίτημα για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του χαρακτηρίζεται από πολλούς ως δίκαιο και αυτονόητο, με την τοπική κοινωνία να καλεί την πολιτεία να προστατεύσει έναν θεσμό που συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου.