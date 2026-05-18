Συναγερμός για τον Έμπολα και στο ευρωπαϊκό CDC: Ενεργοποιείται η Ομάδα Υγείας της ΕΕ

Ειδικούς για να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επιδημίας του ιού Έμπολα στο Κονγκό, αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ενώ η εντείνεται η ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά κρουσμάτων σε Κονγκό και Ουγκάντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η έδρα του οργανισμού στη Στοκχόλμη, η διευθύντρια του ECDC, Δρ. Pamela Rendi-Wagner συναντήθηκε με τον Δρ Jean Kaseya, Γενικό Διευθυντή των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), προκειμένου να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του νέου ξεσπάσματος του ιού Έμπολα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις λεπτομέρειες της συνεργασίας και το ECDC θα αναπτύξει άμεσα τους ειδικούς του στην περιοχή.

Ως πρώτο βήμα, το ECDC θα αποστείλει άμεσα έναν ειδικό από την Ομάδα Υγείας της ΕΕ στα κεντρικά γραφεία του Africa CDC για την ενίσχυση του συντονισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Παράλληλα, το ECDC βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας, καθώς και με το Παγκόσμιο Δίκτυο Προειδοποίησης και Αντιμετώπισης Επιδημιών, σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη επιπλέον ειδικών καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Επιπλέον κλιμάκια είναι πιθανό να αναπτυχθούν, για παράδειγμα, στους τομείς της πρόληψης λοιμώξεων, της επιδημιολογίας, της επιτήρησης και της επικοινωνίας κινδύνου, με στόχο την υποστήριξη των δράσεων αντιμετώπισης στο Κονγκό και την Ουγκάντα.

Γιατί έχει ηχήσει συναγερμός

Έως τις 16 Μαΐου 2026, είχαν αναφερθεί 246 ύποπτα κρούσματα και 80 ύποπτοι θάνατοι σε τουλάχιστον τρεις υγειονομικές ζώνες της επαρχίας Ιτούρι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δύο επιπλέον κρούσματα με ιστορικό ταξιδιού από το Κονγκό έχουν επίσης αναφερθεί στην Ουγκάντα.

Ωστόσο, σημαντικές αβεβαιότητες παραμένουν σχετικά με την έκταση της μετάδοσης, καθώς η επιδημία ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από ό,τι έχει μέχρι στιγμής εκτιμηθεί.

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης δυσχεραίνονται περαιτέρω από την ανασφάλεια και τις ανθρωπιστικές προκλήσεις στις πληγείσες περιοχές, καθώς και από το γεγονός ότι η επιδημία προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν επί του παρόντος εγκεκριμένα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες.