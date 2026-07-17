Συναγερμός με εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης Φ. από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από σχετικό αίτημα της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανήλικη εξαφανίστηκε τις απογευματινές ώρες της 10ης Ιουλίου 2026, ενώ η οργάνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, 17 Ιουλίου 2026. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 17χρονη έχει ύψος 1,60 μέτρα, ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.