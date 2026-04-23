Συναγερμός με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα - Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 23 Απριλίου στην πόλη Λουιζιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αναφέρθηκαν πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 6 τραυματίες.

Ειδικότερα, το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana, στο Μπατόν Ρουζ με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο αριθμός των θυμάτων ή αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας δράστες. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WAFB-TV, συνεργαζόμενος με το CBS και επικαλούμενος την αστυνομία του Μπατόν Ρουζ, μετέδωσε ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είναι ενήμερος για το περιστατικό και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

«Η Σάρον κι εγώ προσευχόμαστε για όλους όσοι επηρεάστηκαν και είμαστε ευγνώμονες για την άμεση ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το γραφείο του FBI στη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσε ότι γνωρίζει για το περιστατικό στο Mall of Louisiana και επιχειρεί στο σημείο σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.