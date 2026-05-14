Τραγωδία στα Άνω Πατήσια: Φορτηγό παρέσυρε πεζή - Νεκρή η γυναίκα, συνελήφθη ο οδηγός
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου.
Update: 12:18
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, με φορτηγό να παρασέρνει πεζή γυναίκα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Μάλιστα, ο οδηγός του φορτηγού έχει συλληφθεί και οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.