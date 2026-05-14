Τραγωδία στα Άνω Πατήσια: Φορτηγό παρέσυρε πεζή - Νεκρή η γυναίκα, συνελήφθη ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, με φορτηγό να παρασέρνει πεζή γυναίκα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, ο οδηγός του φορτηγού έχει συλληφθεί και οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Τραγωδία στα Άνω Πατήσια: Η στιγμή που το ανακριτικό όχημα της Τροχαίας φεύγει από το σημείο με τον συλληφθέντα οδηγό του φορτηγού



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/9TK8wGBoBX — Flash.gr (@flashgrofficial) May 14, 2026

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr