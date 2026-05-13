Συναγερμός στα Χανιά: Νεκρός άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτήριο των δικαστικών φυλακών

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στις αρχές των Χανίων, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα στο κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών, το οποίο βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε καταλήξει πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Το κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και, σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιείται περιστασιακά ως χώρος προσωρινής διαμονής από άστεγους.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει κάποια σχετική πρωτοβουλία.