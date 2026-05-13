Ελλάδα Κρήτη Χανιά φυλακή Local News

Συναγερμός στα Χανιά: Νεκρός άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτήριο των δικαστικών φυλακών

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών Χανίων, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στις αρχές των Χανίων, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα στο κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών, το οποίο βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε καταλήξει πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Το κτήριο των παλιών δικαστικών φυλακών παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και, σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιείται περιστασιακά ως χώρος προσωρινής διαμονής από άστεγους.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει κάποια σχετική πρωτοβουλία.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Χανιά φυλακή Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader