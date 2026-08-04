Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων - Αγνοείται ναυτικός

Νέο σοβαρό περιστατικό με ελληνικό ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Minoan Pioneer, υπό σημαία Λιβερίας και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος.

Το πλοίο βρίσκεται υπό την εμπορική και τεχνική διαχείριση της Modion Maritime Management, ενώ ως εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εμφανίζεται η Siena Seas S.A.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 ώρα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), εμπορικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα κινδύνου μέσω του διαύλου 16 του VHF, αναφέροντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech, το πλοίο που εξέπεμψε το σήμα κινδύνου ήταν το Minoan Pioneer.

Από το πλήγμα φέρεται να υπέστη ζημιές το μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικό μπλακ άουτ. Στη συνέχεια, φωτιά εκδηλώθηκε στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος.

Τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ παράλληλα ζήτησαν άμεση βοήθεια από παραπλέοντα πλοία.

🚨🇮🇷🇴🇲🚢 Another commercial vessel has been hit off the coast of Oman, signaling that maritime tensions in the region remain dangerously high. The latest incident comes just a day after another ship was attacked in nearly the same area.



According to the UK Maritime Trade… pic.twitter.com/M3tbxu5JhD — Visioner (@visionergeo) August 3, 2026

Αγνοείται ναυτικός

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοείται ο Γ΄ μηχανικός του πλοίου. Δεν έχει γίνει γνωστή η εθνικότητά του, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.

Το σήμα κινδύνου έλαβε και το δεξαμενόπλοιο Suriname Prosperity, το οποίο έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν η πυρκαγιά έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, ούτε αν το Minoan Pioneer είναι σε θέση να συνεχίσει αυτοδύναμα τον πλου του.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά δύο ακόμη επικίνδυνα συμβάντα με δεξαμενόπλοια στα χωρικά ύδατα του Ομάν.

Η διαδοχή των περιστατικών εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένους επιχειρησιακούς κινδύνους, καθώς καταγράφονται επιθέσεις άγνωστης προέλευσης, αλλά και σοβαρές παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας.