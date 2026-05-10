Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού ένας από τους επιβάτες του MV Hondius

Ένας από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την Κυριακή εμφανίζει «συμπτώματα» χανταιού, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση επαναπατρισμού», είπε ο Λεκορνί, σύμφωνα με τη Le Figaro. «Οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους», πρόσθεσε.

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, απόψε θα εκδοθεί διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης για τα κρούσματα επαφών στο πλαίσιο προστασίας του γενικού πληθυσμού.