Γερμανία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Σοβαρά τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρησε σε σχολείο της Γερμανίας, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Περισσότερα από 15 περιπολικά έχουν κληθεί στο Welfen Gymnasium στο Σόνγκαου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

NOW - School shooting at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people shot. pic.twitter.com/zyzqr5HK3O — Confidential Post (@C_Post_News) July 8, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η BILD, υπάρχουν 4 σοβαρά τραυματίες. Ένας ύποπτος για την επίθεση έχει συλληφθεί.

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Το Σόνγκαου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ, στη δυτική Άνω Βαυαρία, με περισσότερους από 12.000 κατοίκους.

Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές μαζικές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.