Συναγερμός στη Γλυφάδα για το κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου - Ψεκασμοί και οδηγίες στους πολίτες

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές μετά τηνεπιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα, με τον δήμο να προχωρά άμεσα σε προληπτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Δήμου Γλυφάδας, καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένοι ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κατοίκους να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα ή άλλα αντικείμενα στα μπαλκόνια κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ενώ συστήνεται να παραμείνουν τα κατοικίδια ζώα εντός των κατοικιών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο δήμος Γλυφάδας ψεκάζει τους δρόμους της πόλης μετά το κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. pic.twitter.com/dPsrqZtL9C — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Οι συστάσεις των υγειονομικών αρχών

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Παράλληλα, συνιστούν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.