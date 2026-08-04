Ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο στη Γουατεμάλα - Εντυπωσιακές εικόνες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γουατεμάλα μετά τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές εκκενώσεις κοντινών κοινοτήτων.

Η έκρηξη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και εντάθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Γουατεμάλας (CONRED). Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση κατοίκων από τα χωριά Ελ Πορβενίρ και Λας Λαχίτας, καθώς αυξήθηκε η δραστηριότητα του ηφαιστείου, σύμφωνα με το Associated Press.

Συνολικά, περίπου 50 οικογένειες, δηλαδή σχεδόν 250 άνθρωποι, καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τεράστια σύννεφα αερίων και τέφρας να υψώνονται πάνω από τον κρατήρα, ενώ ρεύματα λάβας και πυροκλαστικές ροές κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδάτων της Γουατεμάλας, η έκρηξη παρουσιάζει αυξημένη εκρηκτικότητα, με σιντριβάνι λάβας ύψους περίπου 200 έως 300 μέτρων πάνω από τον κρατήρα.

Η CONRED έχει θέσει την περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό, προειδοποιώντας για πιθανή διασπορά της ηφαιστειακής τέφρας σε κοντινές περιοχές.

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Κλειστοί δρόμοι και αναστολή μαθημάτων

Οι αρχές έκλεισαν την Εθνική Οδό 14, έναν σημαντικό δρόμο που βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων σε γειτονικές περιοχές ως μέτρο προστασίας.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται και υπάρχει κίνδυνος νέων εκρήξεων.

Το φονικό παρελθόν του Φουέγκο

Το ηφαίστειο Φουέγκο έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γουατεμάλας.

Τον Ιούνιο του 2018, ισχυρή έκρηξή του προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και την καταστροφή ολόκληρου χωριού. Σύμφωνα με τις αρχές, έως και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από εκείνη την καταστροφή.

Το Φουέγκο παραμένει ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα επιτήρησης κάθε φορά που παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα.