Συναγερμός στη Λαμία: Ηλικιωμένος στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/1) στη νότια Λαμία, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος να διακομιστεί στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες αντιλήφθηκαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τον δεύτερο όροφο και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με καλαθοφόρο όχημα, απεγκλωβίζοντας τον ηλικιωμένο με τη βοήθεια του γιου του, ο οποίος είχε τρέξει για να τον βοηθήσει. Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού, μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο γιος του αρνήθηκε τη διακομιδή.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανώς από βραχυκύκλωμα και προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στο εσωτερικό του σπιτιού.