Συναγερμός στη Λειψία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Δύο νεκροί και 15 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου στη Λειψία της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Grimmaische, έναν εμπορικό δρόμο που συνδέει πολλά ορόσημα με την πλατεία της αγοράς της Λειψίας. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ υπάρχουν 15 τραυματίες.

Ένα κατεστραμμένο SUV Volkswagen εθεάθη να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τον πεζόδρομο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Radio Leipzig.

Última hora: Un coche ha arrollado a un grupo de personas en el centro de Leipzig, Alemania. Se reportan varios muertos y heridos. pic.twitter.com/gNVdtGuzQm — Tae Montana (@dwmontana) May 4, 2026

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν ότι υπήρχαν πολλά πτώματα καλυμμένα με σεντόνια, καθώς και ένα μαχαίρωμα.

Ασθενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να ανταποκρίνονται στο περιστατικό. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε η αστυνομία στην γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λειψίας, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, o δράστης έχει συλληφθεί. Ο Γιουνγκ δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος ωστόσο τα καταστήματα στην πεζοδρομημένη ζώνη παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

«Είναι σοκαριστικό. Το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο Γιουνγκ σε δημοσιογράφους.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω της «δυναμικής κατάστασης» που επικρατεί στο σημείο.