Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι Χούθι προειδοποιούν τις αεροπορικές να αποφεύγουν τη Σαουδική Αραβία

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην Αραβική Χερσόνησο προχώρησαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες να μην πραγματοποιούν πτήσεις μέσω του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας έως ότου, όπως υποστηρίζουν, αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, λίγες ώρες αφότου η οργάνωση ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του αεροδρομίου Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε την απειλή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τους τρομοκράτες Χούθι», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μαλίκι.

Οι Χούθι καταγγέλλουν επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαναά

Η νέα ένταση έρχεται μετά τις καταγγελίες των Χούθι ότι οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο ελέγχουν οι αντάρτες, με στόχο να αποτρέψουν την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους.

Το Ιράν καταδίκασε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει υψηλός, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ των Χούθι και του σαουδαραβικού συνασπισμού συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ