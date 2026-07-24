Συναγερμός στη μισή χώρα για την κακοκαιρία: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν τη δυτική Ελλάδα με τις καταιγίδες να αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες ώρες ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα, μετά τις 13:00 το μεσημέρι άρχισε να ηχεί η γνωστή σειρήνα του 112 σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας με το οποίο γίνεται έκκληση στους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Αναλυτικά, μήνυμα από το 112 έχει ηχήσει -μέχρι στιγμής- σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Έντονες καταιγίδες «χτυπούν» ήδη νησιά του νότιου Ιονίου, περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου αλλά και τη Χαλκιδική, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξαπλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Αναλυτικά, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Αττική που θα επηρεάσουν μεμονωμένα και περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τα δυτικά τμήματα του νομού και τον Σαρωνικό, με αυξημένη πιθανότητα για χαλάζι (σημαντικού μεγέθους).

Από αργά το απόγευμα από τα βόρεια-βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως στα βόρεια του νομού, επηρεάζοντας σταδιακά όλο το νομό.

Τη νύχτα θα επιμείνουν πιο εξασθενημένα τα φαινόμενα κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι βροχές στην Αττική θα σταματήσουν αργά το πρωί του Σαββάτου.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κάνοντας λόγο για «κόκκινη προειδοποίηση».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή (24/7) μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (24/7)

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).