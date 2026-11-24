Εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 04:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, κινητοποιώντας τις αστυνομικές και πυροσβεστικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σινώπης, και τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Λίγο αργότερα ακολούθησε ισχυρή έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας σοβαρές φθορές στην επιχείρηση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που έβγαλε στο «φως» ο ΣΚΑΪ, η έκρηξη που σημειώθηκε, ήταν πολύ ισχυρή και το ωστικό κύμα συντάραξε όλο το τετράγωνο.

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»

Στην περιοχή βρέθηκε και ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο οποίος σημείωσε -μιλώντας στους δημοσιογράφους- πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο ενώ είπε πως «είναι το δεύτερο περιστατικό μετά από μία καφετέρια στην Κασταμονής με την πολυκατοικία που κάηκε».

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/b6W1GQVhV4 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Σημειώνεται ότι αν και το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αστυνομικοί, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.

Αποκλεισμένη η περιοχή επί της οδού Σινώπης στη Νέα Ιωνία όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/2Ls339dJYP — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Στο «μικροσκόπιο» το παρελθόν της επιχείρησης

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η καφετέρια ανήκει σε άτομα αλβανικής καταγωγής, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν πέσει πυροβολισμοί κατά το παρελθόν, γεγονός που στρέφει τις έρευνες σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω, ήταν πολύ δυνατή»

Η έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία σημειώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Όπως αναφέρουν περίοικοι, στο σημείο υπάρχει κίνηση από νωρίς το πρωί καθώς εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει και στάση λεωφορείου.

«Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε. Πέντε παρά είκοσι έγινε. Εγώ ερχόμουνα από τη γωνία, τη στροφή να έρθω προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά» ανέφερε κάτοικος, ο όποιος σχολίασε και την ταχεία ανταπόκριση των Αρχών.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Όπως είπε η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και ακούστηκε δυνατά, ενώ τόνισε πως περνά καθημερινά από το σημείο.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια» προσέθεσε.