Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος της JetBlue ανέφερε σύγκρουση με drone λίγο πριν προσγειωθεί

Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/6) στο αεροδρόμιο John F. Kennedy (JFK) της Νέας Υόρκης, όταν αεροσκάφος της JetBlue ανέφερε ότι συγκρούστηκε με drone κατά την τελική φάση της προσγείωσής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του nbcnews.com, το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Λας Βέγκας προς τη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, προσγειώθηκε κανονικά χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ασφάλεια της πτήσης. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ το αεροσκάφος αποσύρθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο.

Ωστόσο, μετά την επιθεώρηση, η JetBlue ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν ζημιές ούτε βρέθηκαν ενδείξεις πρόσκρουσης στο αεροσκάφος.

«Μας χτύπησε ακριβώς πάνω από το πιλοτήριο»

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 3.000 ποδιών, κατά την τελική προσέγγιση στο αεροδρόμιο JFK.

Σε ηχητικό από τις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροσκάφος είχε συγκρουστεί με drone λίγο πριν λάβει άδεια προσγείωσης.

«Δεν μπόρεσα να ενημερώσω νωρίτερα την προσέγγιση, αλλά συγκρουστήκαμε με ένα drone κατά τη στροφή», ακούγεται να λέει ο πιλότος. Όταν ο ελεγκτής ζήτησε επιβεβαίωση, ο κυβερνήτης απάντησε: «Ναι, μας χτύπησε ακριβώς πάνω από το πιλοτήριο».

Έρευνα από την FAA

Η FAA ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν πράγματι υπήρξε σύγκρουση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα drones επιτρέπεται γενικά να πετούν σε ύψος έως 400 ποδών, ενώ ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στις πτήσεις κοντά σε αεροδρόμια και σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο.

Οι χειριστές που παραβιάζουν τους σχετικούς κανονισμούς ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και ποινικές διώξεις. Όλες οι αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones εξετάζονται από την αρμόδια αμερικανική αεροπορική αρχή.