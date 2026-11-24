Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση της εισβολής αγνώστων στο Anmer Hall, την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, με τις βρετανικές Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, οι άγνωστοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο. Την ώρα του περιστατικού ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν βρίσκονταν στην κατοικία, ενώ απόντα ήταν και τα τρία παιδιά τους, ο 13χρονος Τζορτζ, η 11χρονη Σάρλοτ και ο 8χρονος Λούις.

Anmer Hall, the Norfolk residence of the Duke and Duchess of Cambridge. IMAGO / Paul Marriott



Η αστυνομική επιχείρηση στο βασιλικό κτήμα

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας του Νόρφολκ, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 18:00 τη Δευτέρα, έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ. Για τον εντοπισμό των υπόπτων οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί σκύλοι, drones, καθώς και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο και παραμένουν υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εάν αφαιρέθηκαν αντικείμενα από την κατοικία, ενώ παραμένει άγνωστο εάν οι δράστες γνώριζαν την ταυτότητα των ιδιοκτητών.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον, από την πλευρά του, δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο, καθώς αποφεύγει παραδοσιακά να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το Anmer Hall αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους χώρους για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, καθώς συνδέεται με σημαντικές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής. Η εντυπωσιακή έπαυλη η οποία χρονολογείται από το 1802, αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ στο ζευγάρι, μετά τον γάμο του το 2011 στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Η κατοικία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, μεγάλους καταπράσινους κήπους, πισίνα και γήπεδο τένις, προσφέροντας στην οικογένεια έναν ιδιωτικό χώρο μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις και το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο.