Λήξη συναγερμού στην αμερικανική πρεσβεία - Ρούχα περιείχε η ύποπτη βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό μίας ύποπτης βαλίτσας έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο προχώρησε στους απαραίτητους ελέγχους. Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό πως στη βαλίτσα υπήρχαν μέσα μόνο ρούχα και οι Αρχές έδωσαν λήξη συναγερμού.

Νωρίτερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισίας.