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Ελλάδα Φωτιά Σκάφος Λιμενικό Σώμα Βουλιαγμένη

Συναγερμός στη Βουλιαγμένη: Φωτιά σε σκάφος με 4 επιβάτες - Επιχείρηση διάσωσης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τους 4 επιβαίνοντες να περισυλλέγονται σώοι.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το φλεγόμενο σκάφος.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκολύνει το έργο των αρχών και των συνεργείων. Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

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