Συναγερμός στην Αιτωλοακαρνανία - Στάλθηκε 112 για τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών του Αχελώοου, με σύσταση να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους.

Η προειδοποίηση αφορά την ελεγχόμενη υπερχείλιση του Φράγμα Στράτου, που βρίσκεται στο Καστράκι, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μήνυμα αναφέρεται:

«Ενεργοποίηση 112. Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου».

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για λόγους ασφαλείας, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.