Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/7) στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έπειτα από αναφορά πως άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού.

Ο δράστης, ο οποίος είναι Έλληνας και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, τα θύματα είναι μία γυναίκα κι ένας άνδρας και οι δύο Ελληνοαμερικανοί που έκαναν τις διακοπές τους στη χώρα μας.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ ο άνδρας φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο χέρι, ενώ έγινε τουρνικέ από άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, για να σταματήσει η αιμορραγία

Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης είναι 60 ετών και είναι... παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς έχει ποινικό παρελθόν.

Ειδικότερα, ο 60χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άστεγος και να έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μία το 2019 όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν επειδή είχε πάνω του μαχαίρι και άλλη μία φορά πριν ένα μήνα, στις 12 Ιουνίου 2026 για εξύβριση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει προσαχθεί πολλές φορές σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων κατά το χρονικό διάστημα 2019-2024.