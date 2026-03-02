Συναγερμός στην Ανατολική Μεσόγειο: Στην Κύπρο η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η ρευστότητα που προκαλεί η πτώση του καθεστώτος στο Ιράν, θέτουν την ελληνική διπλωματία και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ , η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Φρεγάτες με συστήματα «Sea Fire» και F-16 στη Λευκωσία



Η ελληνική ενίσχυση περιλαμβάνει την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα στην Κύπρο καταπλέει άμεσα η φρεγάτα «Κίμων», συνοδευόμενη από δεύτερη ελληνική φρεγάτα τα «ΨΑΡΑ», η οποία είναι εξοπλισμένη με το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire.

Παράλληλα, θα αποσταλούν και δυο μαχητικά F-16 για να ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της Κύπρου απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.



Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχει κατ' ιδίαν συνεργασία με την κυπριακή στρατιωτική ηγεσία.

Η κίνηση αυτή επισφραγίζει το δόγμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αθήνα, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εισέρχεται σε τροχιά επικίνδυνης αστάθειας.



Νίκος Δένδιας: «Θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης μετά τις «απρόβλεπτες επιθέσεις» στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νίκος Δένδιας Ο κ. Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα σταθεί αρωγός απέναντι σε κάθε παράνομη ενέργεια.«Διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι αυτή η κρίση θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις απειλές και τις παράνομες ενέργειες στο έδαφός της».

Η γεωπολιτική σκακιέρα



Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται. Η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, εξασφαλίζοντας ότι η Κύπρος δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Η αποστολή των F-16 και η παρουσία του Νίκου Δένδια στη Λευκωσία αποτελούν την έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η Αθήνα είναι παρούσα και έτοιμη να παρέμβει όπου και όταν απαιτηθεί.