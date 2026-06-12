Συναγερμός στην Ανάβυσσο: Καρχαρίας 3 μέτρων κοντά σε πολυσύχναστη παραλία - Τι λένε οι ειδικοί

Μία ακόμη εμφάνιση καρχαρία καταγράφηκε στις ελληνικές θάλασσες, αυτή τη φορά σε μικρή απόσταση από την ακτή της Αναβύσσου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον αλλά και τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί φέτος από τις ολοένα συχνότερες αναφορές θαλάσσιων θηρευτών στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Το περιστατικό αφορά έναν καρχαρία του είδους μάκο, ο οποίος εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες κοντά στις Αλυκές Αναβύσσου, σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αττικής.



Ο καρχαρίας εντοπίστηκε λίγα μέτρα από την ακτή



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καρχαρίας έγινε αρχικά αντιληπτός από επιβάτες φουσκωτού σκάφους που έπλεε κοντά στην ακτογραμμή.

Το κήτος, μήκους περίπου τριών μέτρων, κινείτο σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την παραλία, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η εμφάνισή του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων καταγραφών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Τι είναι ο καρχαρίας μάκο



Ο μάκο θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη καρχαρία στον κόσμο. Ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, τη δύναμή του και το μεγάλο του μέγεθος, ενώ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους θηρευτές των θαλασσών.

Παρότι διεθνώς έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων από καρχαρίες μάκο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και δεν αποτελούν τον κανόνα της συμπεριφοράς τους.

Οι επιστήμονες καθησυχάζουν τους λουόμενους

Η θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, εμφανίζεται καθησυχαστική σχετικά με την παρουσία καρχαριών κοντά στις ακτές.

Όπως εξηγεί, τα συγκεκριμένα ζώα ζουν στις ελληνικές θάλασσες εδώ και χιλιάδες χρόνια και η εμφάνισή τους κοντά στις ακτές δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο.

Οι καρχαρίες πλησιάζουν συχνά παράκτιες περιοχές είτε αναζητώντας τροφή είτε για λόγους αναπαραγωγής, χωρίς ο άνθρωπος να αποτελεί μέρος της φυσικής τους λείας.

Σχετικά με τον συγκεκριμένο καρχαρία, η Α. Μήλιου υποστήριξε ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε περιοχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας όπου γίνεται τουρισμός με καρχαρίες και βάζουν σε κλουβί ανθρώπους για λόγους τουρισμού. «Αυτό που διερευνούμε είναι εάν οι καρχαρίες προσελκύονται εξαιτίας των φερομονών που χρησιμοποιούν οι ερασιτέχνες ψαράδες», κατέληξε.

Γιατί βλέπουμε περισσότερους καρχαρίες σήμερα;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυξημένη συχνότητα καταγραφών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι καρχαρίες έχουν πολλαπλασιαστεί ή ότι πλησιάζουν περισσότερο τις παραλίες σε σχέση με το παρελθόν.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι πλέον σχεδόν κάθε πολίτης διαθέτει κινητό τηλέφωνο με κάμερα, με αποτέλεσμα περιστατικά που παλαιότερα περνούσαν απαρατήρητα να καταγράφονται και να διαδίδονται άμεσα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Αυτό δημιουργεί συχνά την εντύπωση μιας «έκρηξης» εμφανίσεων, η οποία δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα.

Τί συμβαίνει με τους λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο

Την ίδια στιγμή, ειδικοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις καταγραφές μεγάλων καρχαριών στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων και λευκών καρχαριών.

Αν και πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα θαλάσσια αρπακτικά στον κόσμο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν θεωρεί τον άνθρωπο φυσικό θήραμα.

Ωστόσο, λόγω του μεγέθους και της δύναμής του, μια τυχαία αλληλεπίδραση θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Κανένας λόγος πανικού - Πιο επικίνδυνο είδος ο άνθρωπος»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι καρχαρίες συνήθως απομακρύνονται όταν αντιληφθούν ανθρώπινη παρουσία και ότι δεν αναζητούν επαφή με λουόμενους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες τις τελευταίες δεκαετίες, παρά μόνο ορισμένες ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τη δεκαετία του 1950.

Το βασικό μήνυμα των επιστημόνων είναι ότι η παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί μέρος ενός φυσιολογικού θαλάσσιου οικοσυστήματος και δεν συνιστά λόγο πανικού για τους λουόμενους.

Κι όπως σημειώνει η κα Μηλιού: «Δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο στις θάλασσές μας πέραν του ανθρώπου. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και αυτά τα είδη γνωρίζουν ότι είμαστε επικίνδυνο είδος και θα εξαφανιστούν εάν πλησιάσουμε», πρόσθεσε.