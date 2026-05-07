Συναγερμός στην Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στο Λιντς - Τρεις νεκροί

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μαΐου στην πόλη Λιντζ στην Άνω Αυστρίας καθώς σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της εφημερίδας «Krone», ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγο και την κόρη του μπροστά από το πανδοχείο Lüftner και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στη 1:30 μ.μ (τοπική ώρα) και όπως αποκάλυψαν αυτόπτες μάρτυρες, αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συμβάν. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της αυστριακής εφημερίδας, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ωστόσο η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.