Λήξη συναγερμού στην ΕΡΤ: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο - Δεν έδειξαν τίποτα οι έλεγχοι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου άγνωστος προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Ειδικότερα, ένας άγνωστος κάλεσε στις 18:50 στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ενώ δεν έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στη Μεσογείων για να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Μετά τον σχετικό έλεγχο, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ ανέφεραν πως δεν βρέθηκε τίποτα το μεμπτό και σήμαναν λήξη συναγερμού.