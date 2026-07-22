Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» αναβαθμίζει το επίπεδο απειλής λόγω Χούθι

Σημαντική επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα διαπιστώνει το Στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», το οποίο εδρεύει στη Λάρισα, αναβαθμίζοντας το επίπεδο απειλής για τη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα από Χαμηλό σε Μέτριο.

Σύμφωνα με τη νεότερη επιχειρησιακή αξιολόγηση, η απόφαση ελήφθη μετά τη νέα κλιμάκωση των ενεργειών των Χούθι, οι οποίοι ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας , διευρύνοντας για πρώτη φορά το πεδίο των στόχων τους πέραν των ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων.

Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» επισημαίνει ότι οι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των Χούθι περί απαγόρευσης διέλευσης έχουν επανειλημμένα αποτελέσει προάγγελο επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί 296 ημέρες χωρίς καταγεγραμμένο περιστατικό κατά εμπορικού πλοίου, με το τελευταίο συμβάν να έχει καταγραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, το Στρατηγείο εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξελίξεις και οι νέες απειλές των Χούθι μεταβάλλουν ουσιαστικά την εικόνα ασφαλείας στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου.

Η αρχική ανακοίνωση των Χούθι άφηνε ασαφές το εύρος του αποκλεισμού. Ωστόσο, στις 21 Ιουλίου το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων της οργάνωσης διευκρίνισε ότι η απαγόρευση αφορά όλα τα πλοία που φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα από ή προς οποιοδήποτε λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη διατύπωση μετατοπίζει το κριτήριο στο εμπορικό δρομολόγιο των πλοίων και όχι στη σημαία ή στην εθνικότητα του πλοιοκτήτη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των πλοίων που ενδέχεται να θεωρηθούν δυνητικοί στόχοι.

Σύσταση για αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση

Με βάση τα νέα δεδομένα, συνιστάται στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν μέχρι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Παράλληλα, τα πλοία που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή καλούνται να διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Η επιχείρηση προειδοποιεί ότι, με βάση την έως τώρα τακτική των Χούθι, πιθανές επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με πυραύλους κατά πλοίων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), καθώς και με μικρά ταχύπλοα.

Ενισχυμένα μέτρα προστασίας

Το Στρατηγείο επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» γνωστοποιεί ακόμη ότι έχουν ήδη ενισχυθεί τα μέτρα προστασίας για την υποστήριξη των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμες στρατιωτικές δυνάμεις (μεταξύ των οποίων η ελληνική φρεγάτα ΨΑΡΑ) δεν έχουν αυξηθεί, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τα πλοία που ζητούν υπηρεσίες Εγγύς Προστασίας.

Παρά τη νέα επιδείνωση της κατάστασης, η ευρωπαϊκή επιχείρηση υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να εκτελεί την αποστολή της για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρέχοντας υπηρεσίες παρακολούθησης και προστασίας στην Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν.

Η νέα αξιολόγηση του Στρατηγείου της Λάρισας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζει να επιβαρύνει το περιβάλλον ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου.