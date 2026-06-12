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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Εύβοια

Συναγερμός στην Εύβοια: Φωτιά τώρα σε υγροβιότοπο - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 12:17

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική..

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το eviaonline, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, καίγεται περιοχή με καλάμια και έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

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