Συναγερμός στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής τοξικών ουσιών από δεξαμενή - Εκκενώθηκε η περιοχή

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν μια διαρροή τοξικών χημικών ουσιών από μονάδα παραγωγής μεθακρυλικού μεθυλίου.

Η εν λόγω δεξαμενή εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 26.500 λίτρα (περίπου 7.000 γαλόνια) της εξαιρετικά εύφλεκτης ουσίας η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης χιλιάδες κάτοικοι του Γκάρντεν Γκρόουβ έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν τις εστίες τους προληπτικό μέτρο.

Τα τοπικά σχολεία έχουν κλείσει προληπτικά και οι έξοδοι αρκετών κεντρικών δρόμων έχουν κλείσει για να περιοριστεί η πρόσβαση στην περιοχή.

Η αεροδιαστημική εγκατάσταση απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το θεματικό πάρκο Disneyland, το οποίο βρίσκεται εκτός της ζώνης εκκένωσης και λειτουργεί κανονικά. Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Reuters

Εντοπίστηκε ρωγμή

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι εντοπίστηκε μια «πιθανή ρωγμή» στη δεξαμενή. η οποία είναι άγνωστο εάν θα προκαλέσει έκρηξη ή απλώς το τοξικό υγρό θα χυθεί.

Ο επικεφαλής του τμήματος της Πυροσβεστικής της Κομητείας Όραντζ, Κρεγκ Κόβεϊ, ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι στον χώρο έχει εισέλθει μια εξειδικευμένη ομάδα για να ερευνήσει την εγκατάσταση. Σαν πρώτη εικόνα, ο Κόβεϊ ανέφερε πως η θερμοκρασία της κατεστραμμένης δεξαμενής είχε σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο ενώ συνέχιζε να ανεβαίνει περίπου έναν βαθμό την ώρα. «Είναι απαράδεκτο για εμάς να αφήσουμε αυτό το πράγμα να εκραγεί», τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, οι πυροσβέστες μας μπήκαν στο σημείο και μπόρεσαν να οπτικοποιήσουν την κατάσταση στη δεξαμενή» προσέθεσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος ΜακΓκόβερν.

«Αυτό που βρήκαν ήταν μια πιθανή ρωγμή στη δεξαμενή, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να απορροφήσει μέρος της πίεσης εκεί μέσα», συνέχισε. Ο ΜακΓκόβερν είπε ότι οι ειδικοί αναλύουν τα ευρήματα από τα δεδομένα και αναμένει «περισσότερες πληροφορίες».

Αξίζει να σημειωθεί πως η αιτία της βλάβης βρίσκεται υπό διερεύνηση και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης την ψεκάζουν με νερό για να προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν τη θερμοκρασία. Επιπρόσθετα, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια «μη λειτουργική βαλβίδα» είχε δημιουργήσει «πρόσθετες λειτουργικές δυσκολίες».

What started out as a chemical leak has now escalated into an emergency officials say could end in a massive explosion.



Fire crews in Orange County, California, spent hours trying to stabilize a 34,000-gallon tank containing volatile chemicals before announcing that the tank… pic.twitter.com/mvEEsXNpQF — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

«Μην αναπνέετε τον αέρα»

Η επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της κομητείας Όραντζ, Δρ. Ρετζίνα Τσίνσιο-Κουόνγκ, δήλωσε ότι όποιος παρατηρήσει «μια φρουτώδη και βαριά μυρωδιά» θα πρέπει να ειδοποιήσει τις αρχές. «Εάν το εισπνεύσουν δεν σημαίνει ότι θα προκληθούν συμπτώματα. Αλλά δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε», είπε.

Προσέθεσε δε ότι η εισπνοή των ατμών θα μπορούσε να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμό στα μάτια και ζάλη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι όσοι βρίσκονται εκτός της ζώνης εκκένωσης θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς.

«Ξύπνησα από τις σειρήνες που ήχησαν στους δρόμους μας», δήλωσε την Παρασκευή στο NBC LA ο Μαρκ Όλσεν, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Αθλητικό και Αναψυχικό Κέντρο Γκάρντεν Γκρόουβ. «Μου είπαν ότι πρέπει να φύγω οπότε άρπαξα κάποια πράγματα και εγκατέλειψα το σημείο», είπε. «Είναι απλώς απογοητευτικό», προσέθεσε.

Reuters

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής και δήλωσε: «Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις εξειδικευμένες ομάδες επικίνδυνων υλικών και τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας, των εργαζομένων μας και όλων των άλλων εμπλεκομένων».