Νικηφόρα συνέχισε την πορεία της στην Serie A η Κόμο, καθώς επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι το απόγευμα του Σαββάτου (21/11).

Παρόλα αυτά, ο τεχνικός της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγκας, έχει να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πονοκέφαλο εν όψει του ματς κόντρα στην ΑΕΚ (24/11, 22:00) για το Champions League, αφού ο Μαξάνς Κακερέ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την συμμετοχή του.

«Αρχικά πιστεύαμε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη Τύπου, έγιναν εξετάσεις και εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό πρόβλημα», αποκάλυψε στις δηλώσεις του ο Ισπανός τεχνικός.

.@Como_1907, Fabregas: "Caqueret ieri ha avvertito un fastidio e, dopo gli esami svolti, è emerso un piccolo problema"https://t.co/n12DBBqKQB — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 21, 2026

«Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά για τον Κακερέ, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετράει 12 συμμετοχές, με απολογισμό δύο ασίστ.