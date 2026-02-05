Θλιβερό τέλος στην Κομοτηνή – Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στην Κομοτηνή, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που νωρίτερα παρασύρθηκε από χείμαρρο, στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για 55χρονο άνδρα, με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ έχουν εντοπίσει το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 55χρονος, καθώς και τον ίδιο χωρίς τις αισθήσεις του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ανάσυρση της σορού, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής στάθμης των νερών και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έκαναν έρευνες για τον εντοπισμό του, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία, επιχείρησε το πρωί της Πέμπτης (5/2) να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, όπου σημειώνεται έντονη βροχόπτωση.