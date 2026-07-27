Συναγερμός στην Κόρινθο: Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Βρέθηκε νεκρό ένα άτομο

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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στην Κόρινθο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, στα Εξαμίλια.

Από την έκρηξη στο εργοστάσιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία νεκρή γυναίκα.

Το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς, ενώ αυτή τη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Κορινθίων.

Για την πυρκαγιά έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.