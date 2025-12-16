Συναγερμός στην Ντόρτμουντ: Ο Αντεγέμι ζήτησε να φύγει λόγω ενός... έρωτα

Ο ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ επέλεξε να φύγει από την ομάδα ή μάλλον το επέλεξε η σύντροφός του έμμεσα κι εκείνος το πραγματοποίησε.

Σύμφωνα με την «BILD» ο ίδιος έχει ενημερώσει τον σύλλογο πως θέλει να αποχωρήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Ο λόγος; Η κοπέλα του δεν αντέχει τη ζωή στο Ντόρτμουντ και θέλει να μετακομίσει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη.

Έτσι ο 23χρονος άλλαξε τον ατζέντη του και βρίσκεται σε περίοδο που επαναδιαπραγματεύεται το συμβόλαιό του με την γερμανική ομάδα ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει και να κάνει αυτό που θέλει η κοπέλα του.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε την 1η Ιουλίου του 2022 με τον σύλλογο, συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας, μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ωστόσο όπως όλα δείχνουν το 2027 θα γίνει είτε 2025 είτε 2026, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν κι αν θα μπορέσει να φύγει στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο ή θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν.