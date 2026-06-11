Παγκόσμιος συναγερμός από γκάφα που οδήγησε σε εκκενώσεις στο αμερικανικό Πεντάγωνο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ, όταν ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας έπειτα από ένδειξη για πιθανό πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για λανθασμένο συναγερμό και η κατάσταση επέστρεψε στην κανονικότητα.

Αρχικά, αρκετοί όροφοι και διάδρομοι του τεράστιου συγκροτήματος αποκλείστηκαν, ενώ σε ορισμένα σημεία δόθηκε εντολή στους εργαζόμενους να παραμείνουν στους χώρους τους, μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση.

New: Here's video of fire and EMS units from @ArlingtonVaFD and neighboring jurisdictions that have been staging at the Pentagon for a hazmat incident involving an odor and possibly detectors going off. They have been in a long standby mode waiting for lab testing. @ARLnowDOTcom… https://t.co/fb89sDrUMd pic.twitter.com/MZEiVFs49V — Dave Statter (@STATter911) June 11, 2026

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, είχε αναφέρει ότι τα συστήματα του κτιρίου εντόπισαν ζήτημα στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Άρλινγκτον.

Μάλιστα, είχαν αποκλειστεί οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον πέμπτο σε συγκεκριμένους τομείς του κτιρίου, ενώ αστυνομικοί εμφανίστηκαν με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε παρουσία επικίνδυνων ουσιών ούτε κίνδυνος για το προσωπικό.

Ο συναγερμός αποδόθηκε σε εσφαλμένη ένδειξη των συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και τα μέτρα ασφαλείας ήρθησαν.