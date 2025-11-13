Πάτρα: Λήξη συναγερμού - Επέστρεψε στην ψυχιατρική κλινική άνδρας που απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε σε αστυνομία και πυροσβεστική στην Πάτρα, καθώς άνδρας απειλούσε να θέσει τέρμα στη ζωή του, στην περιοχή της πλατείας Βουδ.

Μετά από ενέργειες του Αστυνόμου, διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ, Γιώργου Λυγερού που υπηρετεί στη Δημόσια Ασφάλεια ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα, στην οδό Σταματίου Βουλγάρεως.

Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία είχε διακοπεί. Ο άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, έχοντας προηγουμένως βγει στο μπαλκόνι, απειλώντας να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο thebest, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να είχε διαφύγει από την ψυχιατρική κλινική όπου είχε μεταφερθεί μετά τη σύλληψή του, έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό κατά το οποίο προσπάθησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού.

Στο σημείο βρίσκονται διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί.