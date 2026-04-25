Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Πατήσια

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 25 Απριλίου η υπηρεσία ενημερώθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Πατήσια, συγκεκριμένα στη γωνία των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, από την πενταόροφη πολυκατοικία αναδύονται καπνοί και ήδη η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει στείλει στο σημείο 4 υδροφόρες και 1 κλιμακοφόρο.