Συναγερμός στην Τζαμάικα για τον ισχυρότερο τυφώνα στην ιστορία της - Στην κατηγορία 5 η Melissa

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Τζαμάικα και άλλα νησιά στην Καραϊβική, τα οποία βρίσκονται εντός της τροχιάς που αναμένεται να ακολουθήσει ο ισχυρότατος τυφώνας Melissa.

Ο τυφώνας εντάθηκε γρήγορα το πρωί της Κυριακής (26/10) και πλέον είναι τυφώνας κατηγορίας 4 με ανέμους 241 χιλιομέτρων την ώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ αναμένει ότι η Melissa θα ενισχυθεί σε έναν σπάνιο τυφώνα κατηγορίας 5 μέσα στην Δευτέρα (27/10), προτού φτάσει στην Τζαμάικα το πρωί της Τρίτης.

Φωτό: Reuters

Το κέντρο του τυφώνα βρίσκεται περίπου 209 χιλιόμετρα νότια του Κίνγκστον της Τζαμάικα και το σύστημα κινείται δυτικά.

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», δήλωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) την Κυριακή το πρωί. «Οι καταστροφικοί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις σήμερα και τη Δευτέρα θα προκαλέσουν καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις πριν φτάσουν οι δυνητικά καταστροφικοί άνεμοι τη Δευτέρα το βράδυ και το πρωί της Τρίτης».

Φωτό: Reuters

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα εξέδωσε υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης την Κυριακή το βράδυ για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Κίνγκστον.

Η Τζαμάικα φαίνεται να είναι το επίκεντρο της τριπλής απειλής του τυφώνα Melissa: ακραίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, ζημιές από ανέμους.

Φωτό: Reuters

Θύματα και καταστροφές στην Καραϊβική

Η Κούβα έχει επίσης εκδώσει προειδοποίηση για τυφώνα για τις ανατολικές επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγκίν. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα και για μεγάλο μέρος της Αϊτής, η οποία επηρεάζεται ήδη από το φαινόμενο.

Φωτό: Reuters

Ο τυφώνας Melissa κινείται εξαιρετικά αργά και αυτή η κίνηση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα. Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Τουλάχιστον τρεις θάνατοι έχουν αναφερθεί στην Αϊτή λόγω της καταιγίδας, δύο εκ των οποίων ήταν αποτέλεσμα κατολίσθησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους ή έχουν εκτοπιστεί, δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας την Παρασκευή.

Φωτό: Reuters

H Melissa αναμένεται να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί και θα φτάσει ποτέ στην Τζαμάικα είτε ως κατηγορία 4 είτε ως κατηγορία 5.

Φωτό: Reuters

Αυτή η εκρηκτική ενίσχυση των τυφώνων φαίνεται ότι συμβαίνει πλέον πιο συχνά, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τρεις από τους τέσσερις τυφώνες που εκδηλώθηκαν στον Ατλαντικό, αυτήν την περίοδο, παρουσίασαν ταχύτατη ενίσχυση: η Erin, η Gabrielle και ο Huberto.