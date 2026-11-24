Ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορά δύο από τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) εντόπισαν πρόσφατα μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, από την παραβίαση εκτέθηκαν ορισμένα μη διαβαθμισμένα δεδομένα.

Η επίθεση επηρέασε ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση πληροφοριών σε δημόσια έγγραφα τα οποία δεν φέρουν διαβάθμιση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς στοιχεία παραβιάστηκαν.

Αξιωματούχος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών διευκρίνισε ότι δεν επηρεάστηκαν κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες ούτε διαβαθμισμένα συστήματα.

🚨🇺🇸 Hackers reportedly breached a network used by the CIA and the Office of the Director of National Intelligence, exposing unclassified U.S. intelligence information.



The compromised network is used to analyze publicly available information for intelligence insights. According… pic.twitter.com/5FEXbCqOlh — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) November 24, 2026

Προβληματισμός για τις τεχνολογικές διαταραχές

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται αλλεπάλληλα τεχνολογικά προβλήματα σε αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, το απόρρητο εσωτερικό δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) παρέμεινε εκτός λειτουργίας για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και επιχειρήσεις, η συγκεκριμένη διακοπή δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση. Παρ’ όλα αυτά, τα διαδοχικά περιστατικά έχουν εντείνει την ανησυχία στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ευπάθειες σε λογισμικά, οι οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και επιδιόρθωση. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μία ακόμη διάσταση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, καθώς καλούνται να εντοπίζουν και να διορθώνουν πιθανά κενά πριν αυτά αξιοποιηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ