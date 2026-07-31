Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Φωτιά σε πτέρυγα των φυλακών

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις φυλακές Κορυδαλλού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην πτέρυγα Γ' των φυλακών, ενώ στο σημείο έχει σημάνει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκονται στελέχη της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και ΔΡΑΣΗ, καθώς και περιπολικά που βρίσκονται περιμετρικά του σημείου.

Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/OnzNe2O4vP — Flash.gr (@flashgrofficial) July 31, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών μετέβησαν στις φυλακές προκειμένου να παραλάβουν έναν Τούρκο υπήκοο, ο οποίος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία.

Ο κρατούμενος φέρεται να αντέδρασε στη διαδικασία της μεταγωγής, ενώ συγκρατούμενοί του, πιθανότατα ομοεθνείς του, έβαλαν φωτιά σε στρώματα στην πτέρυγα, σε ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν, μέχρι στιγμής, εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, αναμένοντας το «πράσινο φως» για να εισέλθουν, μόλις εκτονωθεί η ένταση και διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας.