Χάκερ παραβίασαν την Cloud One, μια από τις σημαντικότερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης που μίλησαν στο Reuters. Το περιστατικό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μεγάλο όγκο ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσωπικό και εφοδιαστική υποστήριξη.

Η εισβολή εντοπίστηκε περίπου τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η ανακάλυψή της συνοδεύτηκε από περιορισμούς και προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσει την ταυτότητα των δραστών, το πλήρες εύρος της παραβίασης ή εάν έχουν κλαπεί δεδομένα.

Σε απάντησή της προς το πρακτορείο, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφάλειας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων».

Πρόσθεσε ότι λαμβάνει διαρκώς τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των δυνατοτήτων εκτέλεσης των αποστολών της.

Τι είναι η Cloud One

Η Cloud One δημιουργήθηκε το 2017 ως ενιαία πλατφόρμα για την κάλυψη των αναγκών πληροφορικής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αξιοποιεί υποδομές τεσσάρων τεχνολογικών ομίλων -Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet- και υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση προσωπικού, τη μισθοδοσία, την εφοδιαστική υποστήριξη και τη συντήρηση.

Σε αυτές περιλαμβάνεται το σύστημα διοίκησης και ελέγχου Cloud-Based Command and Control, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης το Theater Integrated Combat Munitions System, το οποίο παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας διεθνώς.

Κύριος ανάδοχος της Cloud One ήταν η SAIC έως το 2025, όταν τη διαδέχθηκε η Leidos. Η SAIC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Leidos παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Reuters, η Cloud One συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. «Μια παραβίαση εδώ είναι σοβαρή υπόθεση», δήλωσε μία από αυτές.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι οι ερευνητές ζήτησαν τη συνδρομή της αμερικανικής Διοίκησης Κυβερνοχώρου, Cyber Command, για την αποτίμηση των επιπτώσεων. Η διοίκηση δεν απάντησε στα αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.

«Πάγωσαν» μεταφορές εφαρμογών και ενημερώσεις

Η αποκάλυψη της εισβολής προκάλεσε σειρά προβλημάτων. Τρεις πηγές ανέφεραν ότι ανεστάλησαν οι εργασίες μεταφοράς εφαρμογών διοικητικής υποστήριξης στην Cloud One, μια διαδικασία που αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, μπλοκαρίστηκαν οι ενημερώσεις εφαρμογών που λειτουργούν ήδη στην πλατφόρμα. Αυτό εμπόδισε το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να εγκαταστήσει διορθώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν δημοσιοποιηθεί νέες σοβαρές ευπάθειες λογισμικού στον τεχνολογικό κλάδο.

Πέμπτη πηγή ανέφερε ότι ανακλήθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή ορισμένων χρηστών. Και οι πέντε πηγές μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας. Σύμφωνα με μία από αυτές, οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο διαχείρισης και ελέγχου της πλατφόρμας, γνωστό ως «control plane».

Η ίδια πηγή το παρομοίασε με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης: θεωρητικά, μια τέτοια πρόσβαση θα μπορούσε να επιτρέψει στους δράστες να ελέγξουν την επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή τις μετακινήσεις ανταλλακτικών.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, αν οι χάκερ αξιοποίησαν την πρόσβασή τους με αυτόν τον τρόπο. Το Reuters δεν μπόρεσε επίσης να προσδιορίσει ποια συγκεκριμένη ευπάθεια εκμεταλλεύτηκαν.

Σειρά κυβερνοπεριστατικών στις ΗΠΑ

Η είδηση δημοσιοποιείται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για κυβερνοεπιθέσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με το Reuters, οι δυνατότητες των μοντέλων AI να εντοπίζουν γρήγορα αδυναμίες σε εκτεταμένες ψηφιακές υποδομές αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τα δίκτυα υπολογιστικού νέφους. Το δημοσίευμα δεν αποδίδει, πάντως, τη συγκεκριμένη παραβίαση σε χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες τουλάχιστον έξι άλλων κυβερνοπεριστατικών που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα. Σε αυτά περιλαμβάνονται δύο περιστατικά στο FBI, προηγούμενη παραβίαση δεδομένων του Πενταγώνου, διαρροή στοιχείων προσωπικού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, παραβίαση που επηρέασε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες πληροφοριών και επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών.

Η Cloud One αποτελούσε εδώ και χρόνια στόχο επιθέσεων. Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε το 2023 στο FedScoop, στελέχη της πλατφόρμας υποστήριζαν ότι είχαν πετύχει «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού προσπαθειών παραβίασης.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους όταν πρόκειται για την ασφάλεια», έγραφαν τότε.