Συναγερμός στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ: Ιρανική ομάδα χάκερ ισχυρίζεται ότι παραβίασε drones του FBI

Νέα ερωτήματα για την ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκαλούν οι ισχυρισμοί της φιλοϊρανικής ομάδας χάκερ Handala, η οποία υποστηρίζει ότι έχει παραβιάσει συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του FBI και αφήνει αιχμές για πιθανές ενέργειες κατά της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται η οργάνωση παρακολούθησης εξτρεμιστικών ομάδων SITE Intelligence Group, η Handala ισχυρίζεται ότι είχε πρόσβαση επί μήνες σε δεδομένα που συλλέγονται από drones τύπου FPV (First Person View), τα οποία χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές αρχές σε αποστολές επιτήρησης και αντιτρομοκρατίας.



ομάδα υποστηρίζει πως τα συγκεκριμένα συστήματα διαθέτουν δυνατότητες αναγνώρισης προσώπων και καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ φέρεται να είχε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο και δεδομένα παρακολούθησης.

Έμμεσες απειλές για τη διοργάνωση

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσε το περιεχόμενο των μηνυμάτων που δημοσιοποίησε η Handala, στα οποία γίνεται αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

🇮🇷🇺🇸 Iran's Handala Claims to HACK FBI Security Drones



Handala claims it infiltrated FBI surveillance drones equipped with facial recognition and license plate recognition systems, gaining access to live feeds, images, and internal monitoring data for months.



The group says it… pic.twitter.com/QSnD1H9o5U — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 11, 2026

«Καλύτερα να ενισχύσετε τα μέτρα ασφαλείας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν μας αρέσουν καθόλου ορισμένες από αυτές τις ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι τα FPV είναι παντού. Ποτέ δεν ξέρετε πότε κάποιο μπορεί να καταλήξει ακριβώς πάνω στο λεωφορείο μιας ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα, σύμφωνα με τη SITE Intelligence Group.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα γήπεδα της διοργάνωσης, αξιοποιώντας και οι ίδιες drones για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τα στάδια και τις επίσημες εκδηλώσεις φιλάθλων.

Αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ισχυρισμών

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η αυθεντικότητα των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Handala αμφισβητείται έντονα. Η SITE Intelligence Group επισημαίνει ότι μέρος του οπτικοακουστικού υλικού που παρουσιάστηκε ως απόδειξη της κυβερνοεπίθεσης φαίνεται να προέρχεται από παλαιότερο διαφημιστικό βίντεο εταιρείας λογισμικού, το οποίο είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2024 και αφορούσε τη χρήση drones από αμερικανικές αστυνομικές υπηρεσίες για την καταγραφή ζημιών μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το FBI ή άλλες αμερικανικές υπηρεσίες ότι υπήρξε παραβίαση των συστημάτων τους, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την υπόθεση εν μέσω της διεξαγωγής του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.