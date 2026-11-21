Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες αερομεταφορών εμπορευμάτων και τα αεροδρόμια σε ολόκληρες τις ΗΠΑ εξέδωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετά από δημόσια μηνύματα που αποδίδονται στην Αλ Κάιντα και καλούν σε επιθέσεις παρόμοιες με την απόπειρα αεροπειρατείας που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το CNN, την Πέμπτη το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν από κοινού ενημερωτικό έγγραφο προς τους εκπροσώπους του αεροπορικού κλάδου. Σε αυτό επισημαίνεται ότι οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, καθώς και υποστηρικτές της, «έχουν δημοσιεύσει πολλαπλά μηνύματα με τα οποία επαινούν την απόπειρα αεροπειρατείας και ενθαρρύνουν παρόμοιες επιθέσεις κατά στόχων που θεωρούν ότι συνδέονται με τα αμερικανικά, ισραηλινά και εβραϊκά συμφέροντα».

Πάντως, πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχουν γνωστές συγκεκριμένες και αξιόπιστες απειλές για επικείμενη επίθεση. Όπως διευκρίνισε, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν συστηματικά τον ιδιωτικό τομέα για ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και εντοπίζονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Security officials are warning the US aviation industry about recent public messaging from affiliates of Al Qaeda and the terror group’s supporters calling for attacks similar to September’s attempted hijacking of a Tel Aviv-bound flight. https://t.co/L8rEG7eAkK pic.twitter.com/pIYO1qkPXd — CNN (@CNN) November 21, 2026

Η προειδοποίηση ενόψει της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης

Η ενημέρωση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την εβδομάδα με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση στις ΗΠΑ, καθώς η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) εκτιμά ότι περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν με εσωτερικές αεροπορικές πτήσεις από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα πρόσφατα μηνύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης «επαναλαμβάνουν τις μακροχρόνιες αφηγήσεις της Αλ Κάιντα, οι οποίες ενθαρρύνουν τους υποστηρικτές της να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση σε αεροπορικές εγκαταστάσεις, να παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας εμπορικά αεροσκάφη».

Οι αμερικανικές αρχές παρέθεσαν, μάλιστα, παραδείγματα δημόσιων αναρτήσεων από ηγετικά στελέχη και μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και τα οποία επιδοκιμάζουν την απόπειρα αεροπειρατείας της Flydubai.

Όπως επισημαίνεται, ορισμένα από αυτά τα μηνύματα «έχουν επαινέσει την απόπειρα αεροπειρατείας της Flydubai ως πρότυπο για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας και έχουν ενθαρρύνει τους υποστηρικτές να μιμηθούν την επίθεση και να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά και εβραϊκά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο».

Η απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Flydubai

Το περιστατικό που βρίσκεται στο επίκεντρο της προειδοποίησης σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο πιλότος συνελήφθη αφού επιτέθηκε με τσεκούρι στον δεύτερο πιλότο μέσα στο πιλοτήριο, σε μια φερόμενη απόπειρα να ρίξει το αεροσκάφος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει τότε ότι, παρά τον τραυματισμό του, ο πιλότος που δέχθηκε την επίθεση κατάφερε να αντιδράσει και «κατάφερε να αποτρέψει μια καταστροφή τύπου 11ης Σεπτεμβρίου».

Πηγές ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης, Χαμάμ αλ-Χαμάμι (Hamam al-Hammami), είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Τα σημάδια που καλούνται να προσέχουν οι αεροπορικές εταιρείες

Στην προειδοποίησή τους, οι αμερικανικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι, αν και άτομα που εμπνέονται από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν κινητοποιούνται συνήθως άμεσα για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ως απάντηση σε δημόσια καλέσματα, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δράσουν γρήγορα και με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η πρόσφατη επιδοκιμασία της απόπειρας αεροπειρατείας από υποστηρικτές της Αλ Κάιντα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, «θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες δυσαρέσκειες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών» και να ωθήσει υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων σε βίαιες ενέργειες.

Το ενημερωτικό έγγραφο περιλαμβάνει, επίσης, ενδείξεις που θα πρέπει να κινητοποιούν τις εταιρείες του αεροπορικού κλάδου. Μεταξύ αυτών είναι:

Άτομα που επιχειρούν να αποφύγουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας.

Πρόσωπα χωρίς σαφή επαγγελματικό λόγο που ζητούν λεπτομερείς πληροφορίες για τη λειτουργία των πτήσεων και τα μέτρα ασφαλείας.

Άτομα που εκφράζουν «έντονη επιθυμία να χειριστούν συγκεκριμένα αντικείμενα αποσκευών» χωρίς τη βοήθεια άλλων.

Ανεξήγητες απώλειες αντικειμένων, όπως ασύρματοι επικοινωνίας αεροπορικών εταιρειών, κάρτες πρόσβασης και στολές εργαζομένων.

Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους υπευθύνους του αεροπορικού κλάδου να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου εφόσον εντοπίσουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.