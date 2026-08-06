Λαχτάρα για τον Τραμπ - Το ελικόπτερο που επέβαινε βρέθηκε πολύ κοντά σε επιβατικό αεροπλάνο

Έρευνα για περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον διεξάγει η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), μετά από αναφορά για προσωρινή απώλεια της προβλεπόμενης απόστασης ασφαλείας μεταξύ του προεδρικού ελικοπτέρου Marine One και ενός εμπορικού αεροσκάφους.

Σε ανακοίνωσή της, η NTSB γνωστοποίησε ότι διερευνά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά την απογείωση του επιβατικού αεροσκάφους από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν (DCA), σε μικρή απόσταση από την αμερικανική πρωτεύουσα.

Η διαβεβαίωση του Λευκού Οίκου

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιμετώπισε σε καμία στιγμή κίνδυνο.

«Οι πτήσεις του Marine One πραγματοποιούνται από ορισμένους από τους καλύτερους αεροπόρους στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο».

Τι ανακοίνωσε η FAA

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε πως, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπήρξε μια στιγμιαία απώλεια του προβλεπόμενου διαχωρισμού μεταξύ των δύο αεροσκαφών.

Όπως διευκρίνισε, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διατηρούσε καθ' όλη τη διάρκεια επικοινωνία τόσο με το πλήρωμα του επιβατικού αεροσκάφους όσο και με τους χειριστές του Marine One, ενώ αμέσως μετά το περιστατικό τα δύο αεροσκάφη συνέχισαν να απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

Η FAA σημείωσε ακόμη ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, εφόσον προκύψει ανάγκη, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Ποια είναι τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας

Tα ισχύοντα πρωτόκολλα προβλέπουν ότι μεταξύ δύο αεροσκαφών πρέπει να διατηρείται οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 2,4 χιλιομέτρων και κατακόρυφη απόσταση 150 μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Marine One κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Άντριους, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος με προορισμό την Καλιφόρνια.

Παρά την προσωρινή απώλεια του απαιτούμενου διαχωρισμού, οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα και ότι δεν προέκυψε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων στα δύο αεροσκάφη.