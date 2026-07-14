Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Φωτιά σε κτίριο κατοικιών - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στις Βρυξέλλες, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το vrt.be, η φωτιά επεκτάθηκε στο φρεάτιο ενός ανελκυστήρα του κτιρίου, από το οποίο έχουν ήδη ανασυρθεί αρκετές σοροί. Έξι άτομα αγνοούνται.

Τρεις εργαζόμενοι διασώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που υπέστη εγκαύματα, δήλωσε ο Βάλτερ Ντεριού, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Βρυξελλών.

Several people have died and six others remain missing after a fire broke out at the well-known OXY building on De Brouckere Square in central Brussels on Tuesday, local media reported. pic.twitter.com/BobkBjFt0R — CGTN (@CGTNOfficial) July 14, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και εξαπλώθηκε. «Η πυρκαγιά στον πρώτο και δεύτερο όροφο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. «Ωστόσο, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί στο επίπεδο -2. Αυτό οδήγησε σε μια σφοδρή πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε ο Ντεριού.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», πρόσθεσε.