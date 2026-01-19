Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.