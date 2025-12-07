Συναγερμός στο Χίθροου: Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο - Αναφορές για συλλήψεις, τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό στο σημείο.

Το αεροδρόμιο ανέφερε ότι τα πληρώματα βρίσκονταν στο πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, άτομα νοσηλεύονται στο αεροδρόμιο, αλλά τα τραύματά τους δεν πιστεύεται ότι είναι σοβαρά.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι ένα «σημαντικό περιστατικό» δηλώθηκε γύρω στις 8:40 π.μ.

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT



DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e — British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

Υπήρξε «πλήρης ανάπτυξη» πόρων και η υπηρεσία ασθενοφόρων την αντιμετωπίζει ως συνεχιζόμενη.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Κληθήκαμε στις 8:14 π.μ. σήμερα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 στο αεροδρόμιο Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο».



Το αεροδρόμιο Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να διαθέτουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν απορίες.



Υπήρξαν προβλήματα στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με κάποιες καθυστερήσεις στη γραμμή Elizabeth και στη γραμμή Piccadilly.



Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους ότι οι γραμμές άνοιξαν ξανά, επιτρέποντας στα τρένα να προσγειώνονται στο Χίθροου «μετά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισαν ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο».

Ανέφερε: «Παρόλο που οι γραμμές έχουν πλέον ανοίξει ξανά, η αναστάτωση αναμένεται να συνεχιστεί όσο οι υπηρεσίες επιστρέφουν στην κανονικότητα, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις έως και 10 λεπτά και ακυρώσεις έως τις 11:45 π.μ.».



Η National Highways East δήλωσε στο X: «Ένα σοβαρό περιστατικό εντός της σήραγγας του αεροδρομίου Heathrow είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού M4 προς τα νότια μεταξύ M4 και J4A».



Αργότερα ανέφερε: «Το περιστατικό έχει επιλυθεί και όλα τα κλεισίματα έχουν αρθεί στον παραλιακό δρόμο #M4 προς νότο του HeathrowAirport μεταξύ #M4 και J4A».



Άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ερευνώνται οχήματα.



Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι «αρκετά» άτομα είχαν «συλληφθεί».



Ένας χρήστης του X ανέφερε ότι υπήρχε «σημαντική συσσώρευση αυτοκινήτων που δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να εισέλθουν στη ζώνη αποβίβασης» στον Τερματικό Σταθμό 3.



Σε πλάνα του X, αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί εθεάθησαν σε ένα πάρκινγκ.