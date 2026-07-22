Συναγερμός στο Διάστημα: Εκατομμύρια διαστημικά σκουπίδια απειλούν να σβήσουν GPS και δορυφόρους

Η εικόνα του Διαστήματος ως ενός αχανούς και άδειου κενού απέχει πλέον πολύ από την πραγματικότητα. Η τροχιά γύρω από τη Γη έχει μετατραπεί σε έναν ολοένα πιο πολυσύχναστο «αυτοκινητόδρομο», όπου χιλιάδες ενεργοί δορυφόροι συνυπάρχουν με εκατομμύρια κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάσταση πλησιάζει σε κρίσιμο σημείο, καθώς μια μεγάλη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις με συνέπειες που θα επηρέαζαν όχι μόνο τις διαστημικές αποστολές, αλλά και την καθημερινή ζωή στη Γη.

Οι δορυφόροι που κρατούν τον κόσμο σε λειτουργία



Περισσότεροι από 16.500 ενεργοί δορυφόροι βρίσκονται σήμερα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά πολλών υπηρεσιών που θεωρούμε δεδομένες.

Από τα συστήματα GPS και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις τραπεζικές συναλλαγές, τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τη γεωργία ακριβείας, την αεροπορία, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και την εθνική ασφάλεια, η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία αυτών των υποδομών.

Ωστόσο, όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων, τόσο περιορίζεται ο διαθέσιμος χώρος στις χαμηλές γήινες τροχιές.

Δεκάδες χιλιάδες επικίνδυνα θραύσματα



Οι διεθνείς υπηρεσίες παρακολουθούν περίπου 28.000 διαστημικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται αρκετά μεγάλα ώστε να εντοπίζονται συστηματικά.

Από αυτά:

περίπου 8.000 έχουν μέγεθος από έναν γυάλινο βόλο έως ένα γκρέιπφρουτ και, ταξιδεύοντας με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 27.000 χιλιόμετρα την ώρα, μπορούν να καταστρέψουν έναν δορυφόρο ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS),

περίπου 4.000 έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 10 εκατοστά και θεωρούνται οι βασικοί «υποψήφιοι» για συγκρούσεις που θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν εκθετικά τα διαστημικά συντρίμμια.

Κι αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Το εφιαλτικό «σύνδρομο Kessler»



Εδώ και δεκαετίες οι ειδικοί προειδοποιούν για το λεγόμενο σύνδρομο Kessler. Πρόκειται για ένα θεωρητικό -αλλά πλέον ολοένα πιο πιθανό- σενάριο, σύμφωνα με το οποίο μία μεγάλη σύγκρουση μεταξύ αντικειμένων σε τροχιά θα δημιουργούσε χιλιάδες νέα θραύσματα.

Τα νέα συντρίμμια θα προκαλούσαν με τη σειρά τους νέες συγκρούσεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες τροχιές εξαιρετικά επικίνδυνες για πολλές δεκαετίες.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκόλευε σημαντικά τόσο τις διαστημικές αποστολές όσο και την ανάπτυξη νέων δορυφορικών συστημάτων.

Όταν το διάστημα επηρεάζει και τον νυχτερινό ουρανό



Οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην ασφάλεια των διαστημικών υποδομών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ακόμη και χωρίς να εκδηλωθεί το σύνδρομο Kessler, οι αντανακλάσεις από τα εκατομμύρια διαστημικά θραύσματα θα αυξήσουν τη φωτεινότητα του νυχτερινού ουρανού έως και 20% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη φωτορύπανση και δυσκολότερες αστρονομικές παρατηρήσεις, ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές που μέχρι σήμερα προσέφεραν ιδανικές συνθήκες για τη μελέτη του Σύμπαντος.

Οι ελιγμοί αποφυγής γίνονται καθημερινότητα



Η συμφόρηση στις χαμηλές γήινες τροχιές είναι ήδη εμφανής.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένους ελιγμούς για να αποφύγει επικίνδυνα αντικείμενα, ενώ οι περισσότεροι από τους ενεργούς δορυφόρους βρίσκονται στην ίδια περιοχή του Διαστήματος.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δικτύου Starlink της SpaceX. Με περισσότερους από 10.000 δορυφόρους σε λειτουργία, το σύστημα πραγματοποίησε περίπου 50.000 ελιγμούς αποφυγής συγκρούσεων μέσα σε μόλις έξι μήνες, γεγονός που αποτυπώνει πόσο πυκνή έχει γίνει πλέον η κυκλοφορία στο διάστημα.

Τα αόρατα θραύσματα αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αντικείμενα που παρακολουθούνται αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% των συντριμμιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Εκτός από αυτά, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια, μεγέθους αντίστοιχου με έναν κόκκο αλατιού. Παρά το μικρό τους μέγεθος, κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες ώστε μπορούν να διαπεράσουν ακόμη και διαστημικές στολές ή να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε διαστημικά σκάφη.

Η ευθύνη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 80% των διαστημικών συντριμμιών που παρακολουθούνται στη χαμηλή γήινη τροχιά προέρχεται από δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, οι εκτοξεύσεις νέων δορυφόρων αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, ενώ οι διεθνείς κανόνες για τον περιορισμό και την απομάκρυνση των διαστημικών απορριμμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εθελοντικοί.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι χωρίς πιο αυστηρή διεθνή συνεργασία και αποτελεσματικά μέτρα καθαρισμού των τροχιών, ο κίνδυνος ενός σοβαρού διαστημικού ατυχήματος θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Με πληροφορίες από τη washingtonpost