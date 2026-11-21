Το FBI διερευνά φερόμενη ως παραβίαση πανεθνικής βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανταλλαγή ποινικών πληροφοριών, μετέδωσε χθες, Παρασκευή, το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές ενήμερες για την έρευνα.

Η φερόμενη αυτή ως παραβίαση της βάσης δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Ποινικών Πληροφοριών μπορεί να σηματοδοτεί δεύτερη πιθανολογούμενη διείσδυση που αφορά σύστημα του FBI τους τελευταίους μήνες και την πιο πρόσφατη σε μια σειρά περιστατικών στον κυβερνοχώρο που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Αμερικανούς αξιωματούχους την τελευταία εβδομάδα.

Η βάση αυτή δεδομένων του FBI χρησιμοποιείται από υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά εντάλματα, ποινικά μητρώα και ελέγχους υπόβαθρου.

Μεταξύ των προηγούμενων διαταραχών στον κυβερνοχώρο που πήραν μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες μέρες βρίσκεται παγκόσμια διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft και προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών στα αμερικανικά αεροδρόμια από την οποία διαταράχθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.