Συναγερμός στο Ηράκλειο για την εξαφάνιση 33χρονου - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Ο νεαρός επικοινώνησε τελευταία φορά με τον πατέρα του το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο Κρήτης για την εξαφάνιση ενός 33χρονου, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο νεαρός άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της Κυριακής (7/12), ενώ από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους οικείους του.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του την περασμένη Δευτέρα, όταν ο 33χρονος δεν εμφανίστηκε στο χώρο εργασίας του.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, που έχουν ξεκινήσει συστηματικές έρευνες για τον εντοπισμό του.

